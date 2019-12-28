Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 декабря поздравила своих сограждан с освобождением грузинского доктора Важи Гаприндашвили, ранее осужденного в Южной Осетии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Поздравляю всех с освобождением Важи Гаприндашвили, поздравляю его семью и близких, и всю Грузию!», — приводят журналисты слова Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что в связи с этим стала крепче надежда на будущее.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был освобожден в Южной Осетии в связи с указом южноосетинского президента Анатолия Бибилова о помиловании, опубликованного 28 декабря. Доктор был передан грузинской стороне.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач Гаприндашвили дал первый комментарий после освобождения в Южной Осетии