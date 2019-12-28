Москва, , 13:19 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины. Накануне, 27 декабря, электронный браслет был снят с младшей сестры — Марии. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил адвокат сестер Алексей Паршин.

Напомним, что сестры Хачатурян обвиняются в убийстве собственного отца, который подвергал их многолетним издевательствам. Убийство было совершено 27 июля 2018 года.

Расследование дела было завершено 3 декабря 2019 года. Однако недавно генеральная прокуратура России вернула дело в СК и не утвердила обвинительное заключение, сославшись на «технические нарушения».

28 декабря истекает срок ограничения свободы для сестер Хачатурян. Теперь девушки смогут покидать квартиру и после 21:00. Раньше они не могли выходить из жилого помещения в ночное время, но этот запрет никто не продлил.

При этом адвокат Паршин пояснил, что сестрам по-прежнему запрещено общаться друг с другом. Девушкам также запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами.