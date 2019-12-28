Гори, Грузия, , 13:15 — REGNUM Освобожденный в Южной Осетии врач Важа Гаприндашвили, доставленный на территорию Грузии рассказал 28 декабря о своих эмоциях в первом интервью в Гори. Видеозапись с рассказом доктора была выложена на сайте Службы государственной безопасности.

Гаприндашвили рассказал, что известие о помиловании стало для него неожиданностью.

«Вчера мне сказали, что 31 декабря будет апелляционный суд, пока я переполнен эмоциями и мне трудно что-то сказать», — сообщил доктор.

Он также выразил слова благодарности своей семье, которая его поддерживала и всем, кто не остался равнодушным к его задержанию.

Как передавало ИА REGNUM, осужденный за нарушение границы Южной Осетии Гаприндашвили был помилован указом южноосетинского президента Анатолия Бибилова. В сообщении от Комитета государственной безопасности говорилось, что Гаприндашвили признал свою вину и написал прошение о помиловании.

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