Псков, , 13:02 — REGNUM В Псковской области завершили работу по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов и участников войны. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 декабря, заявили в региональной администрации.

«Последние 14 свидетельств на предоставление жилищной субсидии были выданы в декабре», — сообщили в администрации.

Всего с 2010 года жилищные условия улучшили 4,5 тыс. ветеранов Псковской области, 40 из них обеспечили жильём в 2019 году.

«В настоящее время очередь на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны полностью закрыта», — отчитались в администрации Псковской области.

Читайте ранее в этом сюжете: На жильё для псковских ветеранов Великой Отечественной войны нашли средства