Красноярск, , 13:04 — REGNUM Красноярские аниматоры, работавшие на «самой грустной вечеринке планеты», оказались не в восторге от предложений наградить их «за добросовестный труд». Об этом Руководитель аниматоров Яна Потехина написала на своей странице в Facebook.

От имени актёров «Шоу-Банды» она попросила не беспокоить их всякими «абсурдными предложениями» об интервью, грамотах и прочими предложениями «поддержать». По словам Потехиной, они добросовестно отработали в коммерческом проекте, но «понимают весь реальный трагизм этой ситуации» и «не хотят участвовать в этом театре абсурда».

«Сейчас, на пике популярности Грустной вечеринки, готовы замутить что-то смешное и креативное, только в связке с благотворительным фондом. Чтобы это грустная история стала для кого-то историей со счастливым концом. И совершенно не вижу смысла в награждении моих людей бессмысленными грамотами. Поверьте — хорошо выполнять свою работу это не подвиг! Это — норма!» Яна Потехина

Как сообщало ИА REGNUM, видео, снятое 23 декабря в фан-зоне в стороне о. Татышев, разлетелось по сети. Происходящее пользователи назвали «самой грустной вечеринкой на планете». Аниматоры в костюмах собаки, слона и свиньи танцевали для зрителей, которые не пришли.

Аниматоров, танцевавших на сцене перед пустой площадкой, предложил наградить депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев.«Предложил представить к награждению артистов, участвующих в «грустном дэнсе» на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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