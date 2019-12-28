Калуга, , 12:58 — REGNUM VI краеведческие чтения на тему: «Свято — Лаврентьев монастырь: История и современность» открылись 28 декабря в калужском Свято-Лаврентьевском монастыре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

В калужском Свято-Лаврентьевском монастыре открылись краеведческие чтения Splavrenty.ru

В программе краеведческие Свято-Лаврентьевских чтений: молебен перед мощами святого праведного Лаврентия Калужского, выступление детского хора воскресной школы монастыря. Доклад и выступления участников по теме чтений. Традиционно Свято-Лаврентьевские чтения собрали в Калуге краеведов и историков, духовенство и учащихся калужской духовной семинарии, педагогов и сотрудников учреждений культуры, всех интересующихся многовековой историей калужской святыни

Калужский Свято-Лаврентьев монастырь основан в 1515 году. Это древнейший монастырь Калуги и калужской земли. В 1991 году территории монастыря был присвоен статус памятника природы местного значения. В конце 1994 года здесь было создано Архиерейское подворье — Калужский Свято-Лаврентьев монастырь. Сейчас в монастыре проводится активная восстановительная работа.

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