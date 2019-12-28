Балашиха, Московская область, 28 декабря 2019, 13:03 — REGNUM В подмосковной Балашихе на территории спорткомплекса «Метеор» в пятый раз провели новогодние старты по скандинавской ходьбе. Об этом 28 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финишная прямая новогодних стартов по скандинавской ходьбе
Финишная прямая новогодних стартов по скандинавской ходьбе
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM

Как заявил директор «Метеора» Антон Орешков, скандинавская ходьба входит в физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Занятия проходят в парке два раза в неделю уже в течении пяти лет, а в 2019 году скандинавскую ходьбу включили в региональную программу «Активное долголетие».

Финишная прямая новогодних стартов по скандинавской ходьбе
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Финишная прямая новогодних стартов по скандинавской ходьбе
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
«Да, я занимаюсь. Я хожу два раза в неделю уже три года и зимой и летом. Это дает бодрость. Бегу два круга. После ходьбы прекрасно себя чувствуешь. А по утрам делаю зарядку», — рассказал 89-летний участник программы Николай Петрович.
Николай Петрович три года занимается скандинавской ходьбой
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Заряд бодрости на финишной прямой
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Финиш
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Отдых после финишного круга
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM

Еще одна участница новогодних стартов 69-летняя Татьяна отметила, что посетила только пять занятий, но уже видит результат.

«Мне понравилось. Тренер веселый и энергичный, а после тренировок ощущение легкости, кислород во всем теле. В общем хорошо», — заявила она.

По словам тренера российской ассоциации скандинавской ходьбы ИНВА и международной ассоциации ходьбы Александра Ильина, с пенсионерами Балашихи он занимаетсяс 2013 года. На каждое занятие приходит от 30 до 60 человек, а всего зарегистрировано около 200 человек.

Тренер помогает участникам на финишной прямой
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Фото участников новогоднего старта
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Александр Ильин, тренер по скандинавской ходьбе
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Заряд бодрости участников на финише
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
«Нельзя назвать моих замечательных и прекрасных спортсменов словами бабушки и дедушки. Они молодые и симпатичные, дающие позитивный пример всем», — заявил он.

Напомним, региональная программа «Активное долголетие» разработана для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин старше 60 лет. Программа была запущена в 2019 году.

Поздравления от тренера
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельоцва © ИА REGNUM