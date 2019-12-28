Балашиха, Московская область, 28 декабря 2019, 13:03 — REGNUM В подмосковной Балашихе на территории спорткомплекса «Метеор» в пятый раз провели новогодние старты по скандинавской ходьбе. Об этом 28 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как заявил директор «Метеора» Антон Орешков, скандинавская ходьба входит в физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Занятия проходят в парке два раза в неделю уже в течении пяти лет, а в 2019 году скандинавскую ходьбу включили в региональную программу «Активное долголетие».
Еще одна участница новогодних стартов 69-летняя Татьяна отметила, что посетила только пять занятий, но уже видит результат.
По словам тренера российской ассоциации скандинавской ходьбы ИНВА и международной ассоциации ходьбы Александра Ильина, с пенсионерами Балашихи он занимаетсяс 2013 года. На каждое занятие приходит от 30 до 60 человек, а всего зарегистрировано около 200 человек.
Напомним, региональная программа «Активное долголетие» разработана для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин старше 60 лет. Программа была запущена в 2019 году.