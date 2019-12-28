Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Закон о запрете продажи табачных изделий лицам моложе 21 года вступил в силу в США. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Законопроект, предполагающий увеличение возрастного порога для запрета продаж табачных изделий с 18 лет до 21 года был подписан президентом США Дональдом Трампом 20 декабря текущего года. Сама законодательная инициатива была выдвинута главой государства в ноябре 2019 года.

Теперь всем торговым точкам в США запрещено продавать любые табачные изделия, в том числе сигареты, сигары и электронные сигареты, гражданам моложе 21 года.

Аналогичная норма уже установлена и действовала на территории нескольких штатов США, в том числе в Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке и в столичном округе Колумбия. Сейчас законодательная норма распространена и на остальные регионы страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повышении Конгрессом США минимального возраста для покупки сигарет до 21 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США повысил до 21 года минимальный возраст для покупки сигарет