Цхинвал, , 12:23 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал грузинского доктора Важу Гаприндашвили, осужденного за нарушение южноосетинской границы. Соответствующий указ был размещен 28 декабря на сайте главы республики.

«…руководствуясь принципами гуманности, с учетом личного ходатайства и в силу оказания содействия следствию постановляю: помиловать осужденного Гаприндашвили Важу Джондоевича, 1961 года рождения, гражданина Республики Грузия, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе, подписанном 27 декабря.

Также отмечается, что действовать указ начинает с момента подписания.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был осужден 20 декабря за незаконное пересечение южноосетинской границы. Его действия были названы «провокацией». Суд приговорил его тюремному заключению на год и девять месяцев. 28 декабря Комитет безопасности Грузии опубликовал заявление, в котором сообщил, что после вынесения приговора Гаприндашвили признал свою вину и обратился к президенту Южной Осетии с ходатайством о помиловании.