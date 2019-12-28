Донецк, , 11:44 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» согласован между Киевом и Республиками Донбасса. Об этом 28 декабря сообщила представитель Донецкой народной республики в гуманитарной подгруппе и омбудсмен республики Дарья Морозова.

Обмен назначен на 29 декабря по принципу «всех установленных на всех установленных», то есть ещё до наступления Нового года, как это было согласовано на саммите «нормандской четвёрки».

Донецкая и Луганская Народные Республики передадут украинской стороне 55 пленных и рассчитывают получить в обмен 87 человек.

В пресс-службе омбудсмена отметили, что эти данные только предварительные. В настоящее время продолжается верификация лиц, подлежащих обмену.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обмен пленными, назначенный на 27 декабря, не состоялся из-за действий украинской стороны.

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