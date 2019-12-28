Москва, , 11:23 — REGNUM В московский парк «Зарядье» завезли снег. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба парка.

Похоже российская столица будет встречать Новый год без снега. Чтобы хоть как-то приблизится к новогоднему антуражу администрация парка решила завезти снег.

«Чтобы жители Москвы и гости города прониклись новогодней атмосферой — мы подготовили для них подарок! У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели», — сообщает пресс-служба парка «Зарядье».

Также с сегодняшнего дня в парке начинает работу ярмарка «Снегосад». Она работает в рамках фестиваля «Путешествие в рождество» и продлится до 12 января. Посетители ярмарки смогут попробовать праздничные деликатесы и необычные угощения, к примеру: съедобные сладкие ложки и «трдельники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, погода на европейской части России далека от зимней. Волны тепла с запада не дают снежному покрову установится. На Новый год в ряде регионов обещают дожди.

Одновременно с этим, в регионах за Уралом выпало огромное количество снега и температура воздуха опускается ниже — 30 градусов Цельсия.