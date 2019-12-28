Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Поддержать грузинского врача Важу Гаприндашили 27 декабря собрались в Национальной библиотеке в Тбилиси представители религиозных конфессий, действующих в Грузии, и литераторы. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Чтобы освободить нашего героя, Важу Гаприндашвили, каждый из нас должен донести свое слово и голос туда, где это необходимо», — заявил на встрече представитель Грузинской православной церкви, епископ Маргвети и Убиси Мелхиседек.

Он заявил, что новое поколение будет воспитываться на таких, как Гаприндашили. Епископ также выразил уверенность, что доктор скоро вернется домой.

«Важа Гаприндашвили стал символом борьбы за свободу», — высказал свое мнение епископ Католической церкви Джузеппе Пазото.

Священник отметил, что 28 декабря в Грузию прибывает государственный секретарь Ватикана, и это якобы является знаком поддержки.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был осужден 20 декабря Цхинвальским судом за преднамеренное нарушение государственной границы Южной Осетии для совершения провокации. В качестве наказания суд назначил доктору лишение свободы сроком на год и девять месяцев.

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