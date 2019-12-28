Цхинвал, , 11:19 — REGNUM Единственный пограничный пункт пропуска между Южной Осетией и Грузией закроют на новогодние праздники. Такое решение принято руководством Комитета государственной безопасности (КГБ) южноосетинской республики, сообщает агентство «Рес».

"С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской Государственной границы (МПГГ) «Карзман». Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января», — цитируют журналисты сообщение от КГБ.

Как передавало ИА REGNUM, остальные пункты пропуска на грузино-южноосетинской границе были закрыты в сентябре после того, как грузинские военные оборудовали незаконный блокпост на территории Южной Осетии возле села Уиста (Цънелис). Чтобы это пресечь, южноосетинским силовикам пришлось срочно прибегать к ответным мерам.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Южной Осетии рассказал о провокационных действиях властей Грузии