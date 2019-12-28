Москва, , 08:54 — REGNUM Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил на итоговом совещании в Минобороны об успехах его рода войск, сообщает Министерство обороны России.

Салюков рассказал, что современное вооружение составляет 60% от общего количества в Сухопутных войсках. По его словам, в 2019 году сформировано два соединения, 11 воинских частей и подразделений специальных войск. По мнению командующего, это усиливает боевые возможности его рода войск. При этом Салюков отметил, что следующем году наращивание состава этого вида Вооруженных Сил будет продолжено.

Также генерал армии Салюков доложил, что в уходящем году число разного рода учений с участием Сухопутных войск составило 2823. Он обратил внимание на серьёзно возросший уровень подготовки личного состава вверенных ему сил.

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