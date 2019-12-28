Тулун, Иркутская область, , 08:37 — REGNUM В городе Тулуне Иркутской области практически все проблемы с жильем, пострадавшим от паводка, уже решены. Об этом заявил глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер РФВиталий Мутко.

Вице-премьер Мутко находится в Приангарье с рабочей поездкой, в ходе которой он инспектирует процесс ликвидации последствий сильных паводков в Иркутской области. В поездке Мутко сопровождает временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Мутко уже посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. Затем он приехал в Тулун. В городе он посетил пункт временного размещения (ПВР), в котором сейчас остаются 40 человек.

«Остается пять семей, 40 человек… В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются», — сказал Мутко.

Стоит отметить, что после паводка были организованы 17 ПВР, в которых были размещены 1742 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный паводок в Иркутской области привел к гибели 26 человек. Пострадавшими от наводнения числятся 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.