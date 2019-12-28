Киркук, Ирак, , 08:36 — REGNUM В районе военной базы США на сервере Ирака возле города Киркук обнаружена пусковая установка, из которой предположительно была обстреляна база, сообщает Reuters.

Установка была найдена недалеко от американской базы около Киркука, которая недавно подверглась ракетному обстрелу. В результате нападения один гражданин США погиб, ранено несколько иракских и американских военнослужащих.

На базе дислоцированы военнослужащие Ирака и США, кроме того, силы иракской полиции и антитеррористических служб.

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