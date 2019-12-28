Иркутск, , 08:32 — REGNUM Принять меры поддержки специалистов в сфере ЖКХ в Тулуне (Иркутская область) поручил 28 декабря вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации.

«Уже на третьем предприятии говорится о том, что уезжают специалисты. Получают сертификаты и уезжают в другие регионы», — сказал он.

По его словам, для решения проблем в городе необходимо создать условия для работы специалистов — повысить зарплаты и построить новое жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Иркутской области произошло наводнение, из-за которого погибли 26 человек, еще шестеро пропали без вести, а пострадали более 45 тысяч человек. Объектам в Тулуне и Нижнеудинске стихия нанесла наибольший ущерб, работы по ликвидации последствия наводнения продолжаются до сих пор.

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