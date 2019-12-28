Москва, , 08:24 — REGNUM Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, подводя итоги года, доложил министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, что в текущем году были перевооружены и заступили на боевое дежурство пять полков РВСН, сообщает Министерство обороны России.

В качестве самых значимых для РВСН событий года Каракаев отметил участие в командно-штабных учениях стратегических наступательных сил «Гром-2019», вооружение пяти ракетных полков новейшими системами и постановка их на боевое дежурство, а также наращивание группировки РВСН.

Командующий сообщил, что план поставок выполнен полностью, а современные и новейшие образцы вооружения и техники составляют в РВСН 76%. Также Каракаев отметил, что первый полк, оснащённый новым комплексом стратегического назначения «Авангард», встал на боевое дежурство в Ясненской дивизии РВСН. Этот факт командующий отметил особо, как наиболее значимое событие 2019 года.

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