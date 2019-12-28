Москва, , 08:09 — REGNUM Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил на селекторном совещании в Министерстве обороны России, что воздушно-десантные войска в 2020 году будут усилены 18-ю новыми подразделениями, сообщает Минобороны России.

Кроме того, Сердюков доложил, что современные образцы вооружения, военной и специальной техники составляют на данный момент 63% от используемых ВДВ. Воздушно-десантная техника укомплектована современными образцами на 95%.

Как сообщил командующий ВДВ, в уходящем году план деятельности воздушно-десантных войск выполнен полностью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны рассказали о поставках вооружений в ВДВ РФ