Красноярск, , 08:09 — REGNUM Наблюдательный совет фонда защиты прав дольщиков принял решение достроить в Красноярске два проблемных дома на улице Грунтовой, 28А. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

По словам министра строительства края Сергея Козупицы, краевые власти и губернатор сделала всё возможное для принятия «долгожданного решения» и теперь у обманутых (уже дважды) дольщиков Грунтовой «наконец появилась определенность и уверенность в том, что их дома достроят».

Напомним, строительство многострадальных домов начинал застройщик «Красноярец Плюс», который в 2012 году обманул 135 дольщиков на 300 млн рублей.

Достраивать дома подрядился ООО «Стройинвест». Который, в свою очередь, направил деньги, полученные от дополнительных дольщиков для достройки домов на возведение торгово-офисного центра и аренду Lexus LX 570 для руководства.