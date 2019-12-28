Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Штраф в размере более $6,4 млн за нарушение авиационных правил назначило немецкой компании Deutsche Lufthansa AG Федеральное авиационное управление США (ФАУ). Об этом 24 декабря сообщается на сайте ведомства.

По данным ФАУ, Lufthansa осуществила около 900 полетов, не отвечающим правилам федерального законодательства США, в том числе полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии, на которых у компании нет разрешения. В ведомстве отметили, что у авиакомпании есть 30 дней для ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что Украина с 2014 года выписала «штрафы» российским авиакомпаниям, осуществляющим перелеты в Крым, на сумму около $536 млн.

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