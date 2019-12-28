Токио, , 05:21 — REGNUM Результаты взвешивания в японском Токио 28 декабря показали, что американец Куинтон Джексон тяжелее российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко.

Емельяненко весит 109 кг, а Джексон — 120 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря на турнире Bellator в Японии состоится бой Федора Емельяненко и Куинтона Джексона. Всего на счету Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой судьи признали несостоявшимся. Джексон имеет 38 побед и 13 поражений.

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