Москва, , 05:18 — REGNUM Роспотребнадзор обнародовал рекомендации для покупателей парфюмерной продукции, в которых не советует пользоваться услугами уличных торговцев и напоминает о необходимости изучать информацию на упаковке, сообщает 28 декабря сайт ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует не покупать парфюмерно-косметическую продукцию у торговцев на улице, в торговых точках, где не обозначено официальное название организации, адрес и режим работы. Также ведомство предлагает не приобретать косметику, если продавец не может показать документы о безопасности продукта и при отсутствии кассовых аппаратов.

Также при выборе косметики следует обратить внимание на упаковку, где должна быть вся необходимая информация о назначении, составе, способе применения, количестве, дате производства и сроке годности продукции, названии и адресе фирмы-производителя. Покупателю продавец должен предоставить возможность ознакомиться с запахом и прочими свойствами продукта.

Ведомство напоминает, что использовать косметические тестеры на лице, глазах и губах рискованно, для проверки достаточно нанести образец на тыльную сторону ладони. Рекомендуется использовать одноразовый ватный диск.

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