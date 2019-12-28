Москва, , 05:18 — REGNUM В субботу, 28 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха —1…+1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 29 декабря в Москве будет —5…-3 °С.

Скорость северо-восточного ветра составит 4−10 м/с. Влажность 84−91%. Давление 753 мм рт.ст.

В Подмосковье местами небольшие осадки, гололедица, температура воздуха ожидается в интервале —4…+1 °С днём, —8…-3 °С ночью.

В воскресенье днём в столице ожидается похолодание до —3…-1 °С. По области до —6…-1 °С.

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