Красноярск, , 05:17 — REGNUM В субботу, 28 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха −32…−27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ночью ожидается температура до −33…−29 °С.

Скорость южного ветра 1−2 м/с. Влажность воздуха 71−74%. Давление 756 мм рт.ст.

В воскресенье, 29 декабря, в Красноярске ожидается потепление до —19 °C днём и до —16 °C вечером, с вероятным понижением ночью до —21 °C.

В понедельник, 30 декабря, в столице Красноярского края станет ещё теплее: до −13…−12 °С.