Москва, , 05:16 — REGNUM Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг слухи о судебном иске Пенсионного фонда, якобы поданном на артиста из-за неоплаченного штрафа, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Расторгуев подтвердил существование своего фонда, который занимается поддержкой кино и телевидения, однако решительно опроверг информацию о судебном иске к нему со стороны Пенсионного фонда. Певец назвал эти слухи «полнейшей чушью» и «абсолютным бредом».

Ранее некоторые СМИ рассказали, что Пенсионный фонд России планирует судиться с артистом по поводу неоплаченного штрафа в 20 000 рублей. Никакого официального подтверждения этой информации не поступало.