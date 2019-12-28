Красноярск, , 04:53 — REGNUM В Красноярске в 07:00 утра 28 декабря температура воздуха —33 °С, которые ощущаются как —38 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное управление МЧС опубликовало накануне Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в центральных и южных районах Красноярского края — морозах, которые могут достигать —43…-40 °С ночью и —38…-30 °С.

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В связи с этим, полиция и ГУ МЧС запустили на трассах Красноярского края 107 пунктов обогрева и питания. О точном нахождении пунктов обогрева можно узнать в списке ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Морозная и маловетренная погода способствует накоплению в воздухе вредных примесей, в связи с чем накануне, 27 декабря, в Красноярске на трое суток был объявлен режим «чёрного неба». Ожидается, что он продержится практически до самого нового года. Официально Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до 19 часов 30 декабря.

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