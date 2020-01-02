Москва, , 09:06 — REGNUM В парке «Зарядье» в Москве со 2 января проходят концерты популярных исполнителей, говорится в сообщении на сайте комплекса.

Со 2 по 8 января Медиацентр, Ледяная пещера и Купол будут открыты с 10:00 до 22:00, Заповедное посольство и Китайгородская стена — с 10:00 до 20:00.

Со 2 по 7 января на сцене Большого амфитеатра будут проходить концерты популярных исполнителей в рамках новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество». Для детей будут организованы спектакли и научное шоу.