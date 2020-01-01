Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве с 1 января подорожала эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Также увеличилась стоимость хранения машин на спецстоянках.

Эвакуация автомобиля Stolbovsky

Стоимость перемещения автомобилей и мотоциклов категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. составит 3,4 тыс. рублей (подорожание — 200 рублей). Транспортные средства до 250 л.с. будут эвакуироваться за 5,4 тыс. рублей, свыше этого объёма — за 7,6 тыс. рублей. Расценки также увеличились на 200 рублей.

За перемещение грузового автомобиля нужно заплатить 50,6 тыс. рублей вместо 49,2 тыс. рублей.

Один день хранения машины на спецстоянки обойдётся: категория А — в 540 рублей, категории В и D до 3,5 тыс. тонн — 1,05 тыс. рублей, выше 3,5 тыс. тонн, а также категории С и E — 2,3 тыс. рублей.