Москва, , 01:08 — REGNUM Информационное давление на российскую армию и представителей руководящего состава Вооруженных сил России может усилиться в ближайшее время, сообщил 27 декабря первый заместитель главы оборонного Руслан Цаликов в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, дискредитация работы российской армии осуществляется скоординировано отдельными государствами и при участии конкретных СМИ. Вместе с тем в оборонном ведомстве готовы дать отпор недружественным планам и замыслам противника.

Цаликов добавил, что Минобороны не оставит без адекватного ответа «грязные методы» информационной борьбы, направленные против ведомства.

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