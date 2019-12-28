Москва, , 00:57 — REGNUM Суммы компенсаций, которые авиакомпании обязаны выплачивать в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров, а также за задержку вылета самолета или багажа, увеличились с 28 декабря на основании решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Для определения размера выплат организация использует особую денежную единицу — Специальные права заимствования (СДР) — введенную Международным валютным фондом (МВФ). Курс СДР к российской валюте на сегодня составляет — 85,5 рубля, а к доллару — $1,38.

Согласно новым правилам перевозок в случае причинения вреда здоровью пассажира или наступления его смерти максимальная сумма компенсации составит 128,821 тыс. СДР (ранее она равнялась 113,1 тыс. СДР). Если пассажир столкнулся с задержкой рейса, то он сможет получить до 5 346 СДР (вместо — с 4 694 СДР). При задержке багажа авиакомпания должна компенсировать клиенту до 1 288 СДР (ранее 1 131 СДР), а при задержке груза выплаты увеличатся с 19 до 22 СДР.

Данные изменения охватят только международные рейсы, поскольку только на них распространяется Монреальская конвенция.

Как сообщало ИА REGNUM, Монреальская конвенция была принята в 1999 году. Россия присоединилась к этой конвенции 4 апреля 2017 года. Членами соглашения являются более 130 государств.

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