Красногорск, , 04:03 — REGNUM В Московской области увеличилась стоимость проезда, сообщает комитет по ценам и тарифам региона.

Тарифы на поездки в наземном электротранспорте и автобусах выросли на 3%. В городском сообщении на электропоездах стоимость поездки составит 35 рублей 46 копеек по транспортной карте. Для пригорода к этой стоимости прибавляется 4,48 — 4,49 рубля за каждые следующие 2,5 километра.

Разовый билет подорожал с 53 до 56 рублей в пределах населённого пункта. По транспортной карте учащегося и единой льготной транспортной карте стоимость поездки составляет 17 рублей 73 копейки с увеличением стоимости в пригородном сообщении.