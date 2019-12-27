Москва, , 23:39 — REGNUM Категории людей, для которых употребление алкоголя смертельно опасно, назвал врач-гастроэнтеролог Алексей Паромонов 27 декабря в интервью газете «Аргументы и факты».

Как пояснил врач-гастроэнтеролог, напитки, в которых низкое количество алкоголя, значительно менее опасны для здоровья, нежели крепкие спиртные напитки. При этом есть алкогольные напитки, которые разводятся либо их желательно употреблять в составе коктейлей, а есть такие, которые разводить нельзя. К последним относятся, например, марочные вина, если их развести водой, для меньшей крепости, то получится порча продукта.

Паромонов также отметил, что нельзя забывать и о том, что выпить, например, 50 г коньку или 200 г вина — это для организма практически одно и то же. И, конечно же, при употреблении алкоголя настоятельно рекомендуется себя контролировать и не употреблять спиртного больше, чем необходимо.

Кроме того, Паромонов подчеркнул, что есть категории людей, которым ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь даже в самых малых дозах. К таким людям относятся больные хроническими заболеваниями печени, например, гепатитом. Одна рюмка спиртного может действительно убить такого больного. Также трудно предсказать реакцию на алкоголь поджелудочной железы, поэтому больным панкреатитом алкоголем лучше не злоупотреблять.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению врача-нарколога, после приёма лекарств употребление алкогольных напитков опасно.

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