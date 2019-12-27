Ричмонд , США, , 22:46 — REGNUM Возможность взять отгул для участия в акциях протеста была введена в одном из крупнейших округов в американском штате Вирджиния. Об этом 27 декабря сообщает газета The Washington Post.

Такая инициатива была впервые одобрена в США в округе Фэрфакс на севере штата Вирджиния. Здесь насчитывается порядка 188 тыс. учеников, нововведение коснётся учеников среднего и старшего звена, то есть детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Авторы инициативы поясняют, что каждый ученик раз в год теперь официально имеет право взять отгул для «гражданской активности», под которой подразумевается участие в акциях протеста либо поездки для встреч с законодателями в столицу штата, город Ричмонд.

Одобрение от администрации школы ученику не потребуется, он лишь обязан за два дня до участия в предполагаемой акции либо мероприятии заполнить специальный бланк, в котором он объясняет причину своего отсутствия на занятиях и получить разрешение от родителей либо опекунов. Учителя не могут никак повлиять на решение ученика либо отказать ему в участии в мероприятии. Отгул может быть оспорен учителями лишь после мероприятия.

Как заявили авторы инициативы, такое нововведение стало необходимым в связи с возрастанием протестной активности в рядах школьников. Так, многие учащиеся стали пропускать занятия ради участия в акциях протеста против изменения климата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестных акциях в защиту окружающей среды у здания Конгресса в США, в которых участвует американская актриса Джейн Фонда, а также другие актёры.

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