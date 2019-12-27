Казань, , 22:27 — REGNUM В Татарии к 30 декабря может заметно похолодать. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Так, 28 и 29 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, в восточных районах может пройти небольшой снег. На дорогах прогнозируется гололедица. Температура воздуха в дневные часы составит — 5… — 10 °C, ночью похолодает до — 7… — 12 °C.

При этом в ночь на 30 декабря в ряде районов температура воздуха может упасть до — 18… — 23 °C, а в восточных районах до — 26 °C. Средняя температура воздуха в дневные часы ожидается — 9… — 14 °C, также в восточных районах может быть значительно холоднее.

ИА REGNUM напоминает, самая низкая температура воздуха в Казани 30 декабря была зафиксирована в 1978 году, тогда столбики термометров опустились до — 39,4 °C. При этом абсолютный минимум температур наблюдался в столице Татарии 21 января 1942 года, он составил — 46,8°C.