Москва, , 22:18 — REGNUM В аэропортах Московского авиационного узла вечером 27 декабря отменено или задерживается в общей сложности более 70 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено 13 рейсов и ещё 39 рейсов задержано. В «Шереметьево» задерживается десять, а во «Внуково» — девять авиарейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе до 28 декабря в связи с гололёдом и туманом, а также осадками в виде мокрого снега.