Москва, , 22:17 — REGNUM Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал информацию о том, что Батурина объявлена в розыск в рамках уголовного дела о клевете. Заявление распространила пресс-служба Inteco.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что в Калмыкии против Батуриной было возбуждено уголовное дело о клевете и богатейшая женщина России была объявлена в розыск.

По словам Теребкова, за уголовным преследованием Батуриной стоят структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана. Представитель Батуриной назвал действия структур Фридмана «грязной пиар-кампанией», которую развернули сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова. Все это вызывает презрение, подчеркнул Теребков.

Также Теребков подчеркнул, что постановление о розыске Батуриной совершенно незаконно и обязательно будет обжаловано. Кроме того, представители Батуриной готовят заявление в квалификационную коллегию судей, чтобы была проведена проверка решения мирового судьи.

При этом в суде присутствовали представители Батуриной и было ее письменное заявление, которое подтверждает их полномочия и позволяет рассмотреть дело в отсутствие бизнес-леди.

В инвестиционной компании А1 заявили, что они никакого отношения к розыску Батуриной не имеют и в этом деле вообще не участвуют.

Напомним, что суть дела о клевете против Батуриной в том, что ее обвиняют в ложных показаниях в судебном деле, которое рассматривалось в Австрии. Там Батурина судилась со своим братом и в ходе судебного разбирательства утверждала, что финансовый управляющий в деле о банкротстве Виктора Батурина Эренц Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. Собственно, Манжеев и подал иск о клевете, заявив, что слова Батуриной не соответствуют действительности.