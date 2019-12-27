Рим, , 22:08 — REGNUM Кассационный суд Италии в пятницу, 27 декабря, утвердил решение, в соответствии с которым граждане имеют права выращивать в своем доме коноплю в незначительных объемах для личных целей, передает информагентство ANSA.

Представители правящей партии популистов «Движение 5 звезд» приветствовали это постановление суда, отметив в том числе, что оно нанесет удар по наркомафии.

В оппозиционных правоцентристских партиях в свою очередь к такому решению отнеслись негативно, отметив, что наркотики не бывают «легкими».