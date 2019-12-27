Лампедуза , Италия, , 22:04 — REGNUM Почти четверть (23%) всех мигрантов, прибывающих в Италию, о которых осведомлены в МВД страны, приезжают из Туниса — об этом свидетельствуют официальные отчеты ведомства, передает Agenzia Italia в пятницу, 27 декабря.

В списке стран-«лидеров» также Пакистан, Кот-д'Ивуар (по 10%), Алжир и Ирак (по 9%).

Как сообщалось ранее, по официальным данным, в 2019 году поток нелегальных мигрантов в Италию снизился вдвое в сравнении с 2018 годом и в десять раз — в сравнении с 2017 годом. В страну прибыли около 11 400 мигрантов.