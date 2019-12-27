Рим, , 21:58 — REGNUM Жители Италии в самой значительной степени доверяют силам правопорядка, папе римскому и формальному главе государства — президенту республики, передает Termometro Politico в пятницу, 27 декабря, со ссылкой на исследование Demos.

Органам правопорядка доверяют 73% граждан, главе католической Церкви — 66%, президенту страны — 55% граждан.

Из предложенных социологами общественных, экономических и политических институтов наименьшим доверием у итальянцев пользуются политические партии (9%), парламент (15%) и банки (19%).

В сравнении с результатами аналогичного опроса 10-летней давности (2009 г.) жители Италии стали больше доверять папе римскому (+12%), меньше — президенту республики (-16%), католической Церкви и Европейскому союзу (по — 15%).