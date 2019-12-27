Пермь, , 21:36 — REGNUM В Перми сотрудники ГИБДД запретили эксплуатацию нового трамвая «Лев». Причиной стал неработающий правый задний фонарь.

На одной из конечных остановок представители ГИБДД объявили вагоновожатой, что эксплуатировать транспортное средство нельзя. После этого трамвай уехал в депо. Специалисты ООО «ПК Транспортные системы» устранняют неполадку.

Трёхсекционный вагон «Лев» поступил в Пермь 15 декабря, а на линию вышел 23-го. В мэрии обещали, что до 8 января проезд в нём будет бесплатным. Однако за четыре дня вагон уже дважды снимали с линии по причине разных неполадок.