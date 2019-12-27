Ашхабад, , 21:12 — REGNUM Туркменская делегация приняла участие в состоявшемся в иранской столице заседании комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря, передает «Медиа-Туркмен».

В ходе мероприятия представители России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении решили продлить действующий мораторий на промышленный вылов осетровых видов рыб в каспийской акватории.

Кроме того, участники встречи обменялись информацией об освоении квоты вылова, воспроизводстве и охране водных биоресурсов, а также согласовали рекомендации по объемам вылова рыбы на 2020 год.

Отметим, что прикаспийские страны с 2014 года не осуществляют промышленный вылов осетровых видов рыб.