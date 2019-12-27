Челябинск, , 21:05 — REGNUM В Челябинске назначен новый директор волейбольного клуба «Динамо-Метар». Им стал бывший баскетболист, а ныне — спортивный менеджер Виталий Носов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее этот пост занимал Владимир Пахомов. Он ушёл в отставку по собственному желанию, написав 25 декабря заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудникам клуба задолжали зарплату. По этому факту СКР расследует уголовное дело.

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