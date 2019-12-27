Москва, , 20:30 — REGNUM Российский стилист Сергей Зверев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на решение суда, назначившего ему штраф за одиночный пикет на Красной площади. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Жалоба в ЕСПЧ была подана 27 декабря», — приводит его слова RNS.

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта 2019 года Сергей Зверев, являющийся уроженцем иркутского посёлка Култук, где планировалось построить завод по производству бутилированной байкальской воды, вышел на одиночный пикет на Красную площадь, выступая против строительства.

Собственникам компании «Аква-Сиб», намеревавшейся достроить завод, позднее не удалось доказать законность получения разрешительных документов на строительство.

В мае Тверской районный суд Москвы оштрафовал шоумена на 15 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения митинга. В июне Мосгорсуд снизил размер назначенного штрафа с 15 до 10 тысяч рублей.