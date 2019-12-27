Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Около половины граждан России не сумели отправиться в летний отпуск в течение уходящего 2019 года. К таким выводам пришли аналитики компании по продаже билетов UFS.Travel.

В целом этим летом в отпуска отправились 52% россиян, а 40% решили провести жаркие месяцы за работой. Для пляжного отдыха в 2019 году граждане России выбирали отечественные направления чаще других — Крым, Анапу, Сочи и Туапсе.

На длинных майских выходных граждане отдавали предпочтение бюджетным путешествиям по стране. Так, в рейтинг самых популярных городов для ж/д поездок вошли Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород, а для авиаперелетов — Сочи и Уфа. Во время ноябрьских праздников россияне отправились исследовать две столицы, а также Самару, Нижний Новгород, Казань, Владимир и Ярославль.

На январские каникулы в поездки планируют отправиться лишь 28% опрошенных. Большинство из них не покинет пределы России, а Новый год, скорее всего, отпразднуют дома или в гостях.

«Европу собирается посетить лишь 6% респондентов, а 5% хотят отдохнуть на теплых курортах», — сообщают аналитики.