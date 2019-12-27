Псков, , 19:52 — REGNUM Рождественская ярмарка открылась сегодня, 27 декабря, в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, ярмарка продлится до 12 января и будет работать ежедневно.

Власти города отметили, что такая ярмарка проводится в Пскове впервые. Её главное отличие — в том, что организована не только торговля новогодними рождественскими подарками и сувенирами, на ярмарке можно купить горячие напитки, праздничные угощения, послушать рождественскую музыку и поучаствовать в различных развлечениях.

В Финском парке Пскова установлены карусели, небольшие аттракционы, тир. Торговые ряды разместились на улице Пушкина и в Детском парке, а свои товары представили не только производители Пскова, но также торговцы из стран Прибалтики и Белоруссии.