Санкт-Петербург, , 19:41 — REGNUM Компанию, занимающуюся реконструкцией Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», оштрафовали за загрязнение окружающей среды опасными отходами. Рабочие демонтировали в СКК люминесцентные лампы, вынесли их наружу и бросили на газоне. Ремонтом, который настораживает градозащитников, занимается ООО «Дорстрой», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Смольном.

Горожане начали жаловаться на ремонтников с начала декабря — территория вокруг СКК превратилась в свалку отходов. По словам очевидцев, у третьего подъезда на асфальте и газоне было несколько отвалов сброшенных смешанных отходов, состоящих из строительного мусора, демонтированных металлических воздуховодов, коробов от осветительных приборов с целыми и битыми люминесцентными лампами, электронных приборов и оборудования, досок, кабелей, проводов и прочего.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга утверждает, что строители завалили отходами площадь более 400 кв. м и объемом около 400 куб. м.

«В ходе административного расследования, проведенного Комитетом по природопользованию, выяснилось, что подрядная организация при производстве ремонтных работ в здании Петербургского СКК допустила сброс отходов на прилегающей территории, в том числе отходов 1-го класса опасности — ртутных, ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп», — сообщили в ведомстве.

И саму организацию, и должностных лиц признали виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 8.2 Ко АП РФ и оштрафовали на 150 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно. Опасные отходы вывезли на утилизацию.

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Напомним, проект реконструкции СКК «Петербургский», который реализуется в интересах ХК «СКА», может обернуться сносом образчика советской архитектуры. Жители не раз высказывали подозрения, что работы уже начались до утверждения проекта, так как изнутри комплекс якобы «разбирают» на глазах. Однако в Смольном опровергают эти слухи: чиновники заявляют, что на данный момент в СКК идет необходимый ремонт.

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