Вильнюс, , 19:33 — REGNUM Три самых крупных города Литвы — Вильнюс, Каунас и Клайпеда — на рождественское и новогоднее оформление улиц и скверов суммарно потратили 812 тыс. евро, что является рекордной суммой, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 декабря.

В Вильнюсе главная ёлка на Кафедральной площади столицы в этом году выполнена в «шахматной тематике», ель, соответственно, королева. Это связано в том числе и с уже традиционной рождественской 3D-сказкой, которую в эти дни транслируют на стенах самого Кафедрального собора. Сказка — «Снежная королева».

На площади действует традиционная рождественская ярмарка. Магазины, кафе и рестораны — также традиционно — соревнуются за звание самой праздничной витрины. Ещё одна ёлка расположена на Ратушной площади. Там же второй рождественский городок. Новинкой этого года для литовской столицы стала выполненная в стиле современного искусства ёлка во дворе закрытой в этом году тюрьмы Лукишкес.

Организаторы этой инсталляции упор сделали на световые эффекты. Ну, а самой обсуждаемой неожиданно оказалась ёлка в зале аэропорта Вильнюса. Её изготовили из изъятых у пассажиров запрещённых к проносу в ручной клади предметов. В основном из ножниц, зажигалок и прочих предметов.

Каунас избрал основной праздничной темой космос. По крайней мере, именно так прозвали главную ёлку второго по величине города Литвы. Портовая Клайпеда осталась верна своим традициям — там ёлка живая и классически оформленная, никаких излишеств и ничего кричащего.