Челябинск, , 19:32 — REGNUM В Челябинске директор областного медицинского информационно-аналитического центра подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, преступление выявило ФСБ. Якобы в апреле руководитель получил 165 тыс. рублей от своего подчинённого за общее покровительство.

Идут следственные действия, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства преступления. Также решается вопрос о предъявлении директору обвинения и избрании меры пресечения.