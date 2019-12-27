Москва, , 18:50 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании Bek Air. Об этом сообщает 27 декабря пресс-служба Московского патриархата.

«Выражаю вам и народу Казахстана свои глубокие соболезнования. Священнослужители Митрополичьего округа Русской православной церкви в республике готовы оказать пострадавшим, их родным и близким необходимую пастырскую поддержку», — говорится в обращении предстоятеля РПЦ.

Напомним, 27 декабря пассажирский самолёт Fokker-100, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту при взлёте и упал на строящийся частный дом. В результате этого погибли 11 пассажиров и пилот воздушного судна.